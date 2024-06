Minikonferanse om barnevernet idet Strasbourg forbereder nye saker

Sted: Studio 28, Møllergata 28, Oslo. Tid: Mandag 10. juni kl 11-14.

09. Juni 2024

Fotomontasje: Oslokirken

Lillian Gran (foto: Oslokirken)

(Oppdatert 8. juni kl 06:00)

Mandag 10. juni kl 11-14 arrangerer Kristen Koalisjon Norge (KKN) og Oslokirken minikonferanse om barnevernet i Oslo der mamma og førsteamanuensis i pedagogikk Lillian Gran fra Elverum forteller sin historie, og der ledende personer i folkebevegelsen for Den Nasjonale Bekymringsmeldingen om barnevernet holder foredrag og drøfter veien videre i denne kampen som har vakt oppsikt verden over gjennom de siste 10 årene.

Menneskerettsadvokat Fridtjof Piene Gundersen (foto: privat)

Oslokirkens pastorpar Aina & Jan-Aage Torp inviterer og leder minikonferansen som vil inneholde foredrag og panelsamtale.

- Vi tok initiativet til dette for bare en uke siden da vi så den sterke responsen på TV-samtalene i «Hovedstaden med Pastor Torp» med Lillian Gran, Gro Hillestad Thune og Einar Salvesen som gjester, forteller Aina Torp. - Nye, viktige saker vedrørende det norske barnevernet skal i sommer fremmes for Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg, og derfor trenger folket som rammes av barnevernets overgrep å bli mobilisert og utrustet.

- Det hevdes jo fra norske barnevernledere at barnevernet er blitt reformert som følge av de massive dommene mot Norge siden september 2019, men dette stiller mange spørsmålstegn ved, sier pastorparet.

De får med seg menneskerettsadvokaten Fridtjof Piene Gundersen som vil tale både om sine erfaringer som barnas advokat, og generelt om sine vurderinger av barnevernet og domstolene.

Bjørn Ness (foto: privat)

- Vi vil vise et forhåndslaget zoom-intervju med Bjørn Ness, fastlegen til Lillian Gran gjenom 17 år, og likeledes for hennes to barn gjennom hele livet, fortsetter Aina. - Det er knapt noen som har så mye innsikt og profesjonell erfaring med familien Gran som ham.

Og de har fått med seg som talere styreleder i foreningen «Medlemsorganisasjon for Den Nasjonale Bekymringsmeldingen», psykologspesialisten Einar Columbus Salvesen, samt foreningens daglige leder, filosofen og arbeidslivsforskeren Ragnar Hertzberg Næss.

- Vi inviterte som talere kommunaldirektøren i Løten kommune Frank Hauge og barnevernlederen i Løten kommune Jorunn Austeng, som begge på fredag sa nei takk til å medvirke.

Einar Salvesen og Ragnar Næss (foto: Oslokirken)

- Men vi har også invitert avdelingsdirektøren for barnevern og familie hos Statsforvalteren i Innlandet Ida Kjerschow Harstad til å medvirke, slik at vi kan høre direkte fra dem hvordan de håndterer barnevernsaker, forteller Aina Torp. - Vi gir dem anledning til å oppklare eventuelle misforståelser, imøtegå kritikk, eller å komme barnevern-offere i møte. Men Harstad har ennå ikke svart.

Aina fortsetter: - Morten Kjellås vil også medvirke med et innlegg. Han representerer PASG Norge som er en ideell frivillig organisasjon med formål å bygge opp og formidle kunnskap om foreldrefremmedgjøring (engelsk Parental Alienation), og om hvordan barn skades ved å påvirkes negativt til å ta avstand fra en forelder uten reell grunn, spesielt i forbindelse med konflikt mellom foreldre etter samlivsbrudd.

Morten Kjellås (foto: privat)

For øvrig får vi innlegg ved ansvarshavende sjefredaktør i avisen Norge Idag, Finn Jarle Sæle.

Deltageravgiften på 100 kroner kan forhåndsbetales til Vipps 15879 eller nettbank 1503.65.44535. Vi tar også imot kontant betaling ved inngangen (men vi veksler ikke - kun eksakt beløp).

Dørene til Studio 28, Møllergata 28 i Oslo åpner kl 10:00, og programmet varer fra kl 11:00 til kl 14:00.

Det blir gjort TV-opptak av sesjonene som vil vises i nær fremtid.